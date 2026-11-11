In esclusiva su DAZN News, Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus e talent DAZN, fa un confronto tra Cristian Chivu, Gian Piero Gasperini e Cesc Fabregas e parla delle chance di Scudetto per la Roma: "Gasperini, pur essendo il più anziano tra i tecnici della Serie A, sta facendo cose straordinarie. Questo dimostra che non è affatto vero che gli allenatori di una certa età non sappiano aggiornarsi o proporre qualcosa di nuovo; lui ne è l'esempio perfetto. L'altro giorno ho commentato Roma-Sassuolo e devo dire la verità: a me la Roma piace tanto. Credo che l'Inter abbia un organico superiore in questo momento, ma la Roma mi colpisce molto per l'atteggiamento: Gasperini chiede un certo tipo di lavoro anche a giocatori tecnicamente forti che magari non avrebbero quelle caratteristiche nel proprio DNA. È un calcio che apprezzo perché tende sempre ad aggredire l'avversario molto alto".

Il discorso tocca anche il tecnico del Como: "Allo stesso modo mi piace Fàbregas, sia per la qualità espressa sia perché porta avanti idee molto simili a quelle di Gasperini. Se invece devo giudicare Chivu e il lavoro che sta facendo, va detto che l'Inter ha nel complesso l'organico più forte del campionato. Al tempo stesso, però, quando guidi una società così importante e titolata come quella nerazzurra, non è mai una cosa scontata riuscire a portare a casa i risultati".