Successo di fondamentale importanza per il Milan, che espugna il Ferraris battendo il Genoa. Nei primi 20' ci pensano Cissé e Pulisic a mettere in cassaforte il risultato. Nel secondo tempo il Grifone reagisce e trova il gol con Ellertson, ma non basta. I rossoneri soffrono tanto, ma portano a casa i 3 punti. Acuto dell'Atalanta a Monza: Krstovic a inizio secondo tempo fa respirare la Dea. Ottima prova di Carnesecchi, sempre presente nei tentativi offensivi brianzoli.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 08 novembre 2026 alle 17:01
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione