Elisa Bartoli, autrice del gol del momentaneo vantaggio dell'Inter nella sconfitta di Women's Champions League contro il Manchester City ai microfoni di Inter TV: "Peccato perché eravamo passate in vantaggio con voglia ed entusiasmo, non vedo negatività in questo momento. Stiamo facendo un percorso in Champions League per la prima volta, abbiamo giocato contro una squadra che è prima nel campionato inglese, siamo riuscite a segnare e creare tante occasioni. Dobbiamo lavorare e continuare così, sono fiduciosa che in qualche modo potremo continuare a sorprendere. Ripartiamo dal primo tempo, dal gol e dalla voglia di sacrificarci e lottare, da quello che abbiamo creato in attacco: ci sono tante cose positive e prendiamo quelle, ma analizziamo anche gli errori per provare a migliorare. Per 45 minuti abbiamo giocato quasi alla pari con il Manchester City: sono triste per il risultato ma ora voltiamo subito pagina. Recuperiamo le energie e mettiamo subito la testa sul campionato per una partita importante contro una squadra forte come la Juventus.”