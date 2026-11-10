Nel corso di un intervento durante il premio "La Clessidra" ad Anghiari (Arezzo), l'ex calciatore Claudio Sala ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Torino - sua ex squadra - e sulla lotta allo Scudetto. Al pari di altri, l'ex centrocampista ha identificato l'Inter come la più forte del campionato: "Se mi piace il campionato? Sì, anche se qualche partita non mi diverte perché vedo sempre dei passaggi in più. Come favorita per la vittoria dico sempre Inter. La Roma può essere una sorpresa, ma ho l'impressione che l'Inter sia superiore alle altre".