Complice l'infortunio accusato ieri durante Fiorentina-Juve, Pierre Kalulu non potrà rispondere alla convocazione di Zinedine Zidane, ct della Francia, in vista delle sfide dii Nations League contro Italia e Turchia, in programma rispettivamente il 12 e 15 novembre.. Gli esami a cui è stato sottoposto stamattina l'ex difensore del Milan hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. "Il giocatore ha iniziato le cure, in accordo con lo staff della Nazionale francese", si legge nel bollettino medico diramato dal club bianconero. 

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 19:43
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.