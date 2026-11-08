Finisce 2-2 tra Fiorentina e Juventus nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Al Franchi i viola si portano due volte in vantaggio, ma vengono raggiunti in entrambe le occasioni dalla formazione di Luciano Spalletti, al termine di una partita ricca di occasioni. La Fiorentina parte fortissimo e sblocca il risultato al 4' con Mateo Pellegrino, che sfrutta un corner di Gonçalves e segna di testa, festeggiando con la mitraglia di Batistuta. La Juventus reagisce e, dopo una grande parata di De Gea su Casal, trova il pareggio al 31': Kolo Muani serve Woltemade, che firma il suo primo gol in Serie A. Prima dell'intervallo, il portiere viola evita il sorpasso bianconero.

Njie illude la Fiorentina, Bremer firma il pareggio

Nella ripresa i padroni di casa tornano avanti al 54' grazie a Njie, rapido a ribadire in rete un pallone rimasto in area. Al 66', però, Bremer ristabilisce l'equilibrio con un colpo di testa su corner di Douglas Luiz. Poco dopo viene annullato un gol a Dragusin per fallo sul difensore brasiliano. Nel recupero occasioni per entrambe: Fagioli ferma Kolo Muani, mentre Vicario nega a Mastantuono il gol della vittoria. Il derby dell'Appennino termina così senza vincitori.