Andrea Cambiaso è stato uno dei giocatori della Juventus più chiacchierati sul mercato negli ultimi mesi. Le sue prestazioni e la sua crescita in bianconero hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, con Real Madrid e Manchester City accostati più volte al suo nome. Il terzino, però, ha voluto fare chiarezza sul proprio futuro, ribadendo la volontà di restare alla Juventus e continuare il suo percorso con la maglia bianconera.

Le dichiarazioni di Andrea Cambiaso

Dopo la vittoria di ieri nell'amichevole contro lo Standard Liegi grazie al gol di Miretti, Cambiaso è interveuto ai microfoni di Sky Sport chiarendo le voci sul suo futuro: "Restare qui? Direi di sì, penso di sì. Ogni giorno c'è uno che deve andare via, preso dal Manchester City, dal Barcellona o dal Real Madrid. Ci siamo abituati, fa parte del gioco". L'ex Genoa poi ha speso delle parole per il nuovo tecnico della nazionale italiana: "Pirlo? È ancora lunga, non è stato annunciato. Di sicuro è una persona di grande livello, come lo sono Maldini, Leonardo e tutto l'assetto".