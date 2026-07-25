Intervenuto dopo il triangolare di Trento, contro i gialloblu e il Sassuolo, il difensore del Parma Franco Carboni ha parlato alla stampa direttamente dallo Stadio Briamasco: "Stiamo lavorando forte - ha detto l'ex Inter -, queste partite servono per metterci in forma. L’anno scorso sono stato bene, anche ora, cerco sempre di dare una mano alla squadra”.

Ti aspettavi di restare?

“Era il mio obiettivo, quando mi hanno detto che si poteva fare sono stato molto contento”.

La società ti ha dato fiducia riportandoti qua, Cuesta ti ha detto qualcosa? C’è un percorso per te per il prossimo anno?

“Appena mi hanno detto che c’era la possibilità di restare sapevo che era quello che volevo”.