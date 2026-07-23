Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato oggi in una lunga conferenza stampa a Dimaro. Diversi i temi di discussione, tra cui la posizione di Lukaku nel progetto dei partenopei e le parole di De Bruyne sul proprio futuro. Il belga aveva detto, qualche settimana fa, che avrebbe deciso cosa fare per questa stagione.

"De Bruyne? Non deve prendere nessuna decisione. Lukaku? Faremo delle valutazioni"

Manna, però, è stato netto: "Non ho gradito le parole di Kevin. De Bruyne non deve prendere nessuna decisione, ha sposato questo progetto la scorsa stagione ed ha firmato per due anni più un anno di opzione. L'anno scorso si è fatto male ma finché non è fatto male è stato utile alla causa. Io non vedo necessità di continuare a dire 'cosa decide, cosa decide?'. I giocatori quando firmano, firmano. Poi la società decide cosa fare. Quando Kevin arriverà si metterà a disposizione come tutti gli altri, lui fa parte del progetto".

Nessun dubbio quindi sul futuro dell'ex Manchester City. Da capire invece come evolverà la situazione di un suo connazionale belga, Romelu Lukaku. Il DS del Napoli ha detto: "E' in vacanza, sappiamo tutti cosa ha vissuto lo scorso anno. Ha giocato un mondiale da protagonista e quando arriverà faremo delle valutazioni. Per Hojlund abbiamo investito tanto e dovremo far collimare varie situazioni".