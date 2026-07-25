Nel corso dell'intervista rilasciata in zona mista il tecnico della Juventus al termine dell'1-0 in amichevole contro lo Standard Liegi, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato delle difficoltà dei bianconeri in sede di mercato, esprimendo però la propria fiducia nel lavoro della dirigenza.

Difficile preparare partite quando mancano le scelte nel reparto offensivo?

"Intanto si fa il più sincero in bocca al lupo per questa nuova situazione che andrà a vivere, è un professionista ed un ragazzo eccezionale. Gli auguriamo il meglio possibile, probabilmente non abbiamo saputo sfruttarlo al massimo. Poi è chiaro che sappiamo che c'è un mercato carico di difficoltà, ma sono vicino di ufficio al CEO e ai direttori, ci conosciamo da tanti anni, sono continuamente al telefono a cercare soluzioni e noi qualche soluzione ce l'abbiamo se rientrano i nostri. Questa situazione ci permette di vedere giocatori in rampa di lancio o chi è rientrato da altre esperienze".

Cosa ne pensa dei tanti italiani presenti oggi?

"Questo è bello, ci fa capire che bisogna essere di livello per vestire questa maglia perché ogni volta che si gioca in giro per l'Europa sono tutti lì ad aspettarti e si percepisce la grandezza del club e l'amore che c'è per questo club. Il campionato è già partito, se si aspettano le partite vere poi si fa tardi. Oggi ho visto cose interessanti soprattutto nel secondo tempo, poi è chiaro che ci sono cose da migliorare. Poi aspettiamo calciatori che rientrano che ci daranno una mano, come quelli che hanno fatto il Mondiale".