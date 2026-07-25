Dal ritiro di Dimaro, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha tracciato un primo bilancio in vista della nuova stagione, soffermandosi anche sui due grandi nomi della rosa, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Il difensore ha commentato le recenti discussioni legate al centrocampista belga, ribadendo la centralità del collettivo: "Mi allineo a quanto detto dal direttore. È l'allenatore che decide come si gioca e non possiamo dipendere da un singolo calciatore".
Un pensiero per Lukaku e la fiducia in Allegri
Di Lorenzo ha poi elogiato l'atteggiamento di De Bruyne durante la scorsa stagione: "Si è sempre messo a disposizione del gruppo e del mister finché è stato disponibile. Ha lavorato bene e, dopo il rientro negli ultimi mesi, ha concluso la stagione in maniera positiva".
Il capitano azzurro ha rivolto anche un pensiero a Romelu Lukaku, atteso dal gruppo dopo un periodo complicato dal punto di vista personale: "Lukaku ha vissuto un anno particolare sotto il profilo personale. Noi gli siamo stati vicini e non vediamo l'ora che arrivi", ha dichiarato Di Lorenzo, sottolineando il forte legame tra il centravanti belga e lo spogliatoio partenopeo.
Nel corso della conferenza, Di Lorenzo ha espresso anche la propria fiducia nel nuovo corso della Nazionale dopo la nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico. "Da tifoso, prima ancora che da calciatore, credo sia giusto dare fiducia alle persone che sono state scelte. Maldini e Leonardo sono figure di grande esperienza e conoscono il calcio da sempre".
Infine, parlando di Massimiliano Allegri, il capitano del Napoli ha indicato nell'organizzazione la caratteristica che lo ha sempre colpito delle sue squadre: "Erano formazioni molto solide, capaci di difendere e attaccare con equilibrio. Adesso siamo all'inizio del percorso e scopriremo le richieste del nuovo allenatore".
Autore: Ludovica Ferrante
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