Pio Esposito ha cominciato il nuovo anno da titolare e segnando un gol al debutto contro il Monza e soprattutto con la firma sul nuovo contratto che lo legherà all'Inter fino al 2032. Il futuro è tutto dalla sua parte, anche perché, come ricorda il Corriere dello Sport, Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono ancora il top là davanti, ma hanno 29 anni, mentre Pio ne ha compiuti 21 da appena un paio di mesi. Blindato il proprio gioiellino, ora l'Inter ha in agenda altri due appuntamenti importanti per il capitolo rinnovi: sono quelli dei difensori Federico Dimarco, per il quale c'è una clausola, e Carlos Augusto.