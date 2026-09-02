Inizio di campionato non particolarmente brillante, quello vissuto da Manuel Akanji: dopo un'ultima stagione da giocatore di movimento più impiegato tra tutti i nerazzurri, il Nazionale svizzero è sempre uscito a gara in corso nelle sfide contro Monza e Cagliari, lasciando spazio al ritrovato compagno John Stones dopo due prestazioni non esattamente paragonabili a quelle alle quali ha abituato il tifo nerazzurro. Akanji non è ancora al 100% della forma e, secondo la Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu valuta le famose alternative: per la gara contro il Napoli, ad esempio, potrebbe scendere in campo la variante con Benjamin Pavard, Yann Bisseck in mezzo e Alessandro Bastoni.

Secondo la Rosea, "il francese sta vivendo la sua seconda vita interista dopo un’estate con in mano una valigia che poi ha messo via con voglia e dedizione; il secondo è in formissima, ha garantito solidità e si è pure tolto lo sfizio di segnare un gol ai brianzoli al debutto; l’azzurro infine non ha brillato e non ha deluso, c’è e vorrà esserci sia a San Siro contro Allegri sia a Madrid contro il Real. Già, perché ora inizia quel periodo in cui si inizia a vedere (e a ragionare) doppio".