Dopo le due vittorie nei derby della scorsa stagione alla guida del Milan, Massimiliano Allegri incrocia il proprio cammino con Cristian Chivu sabato in occasione di Inter-Napoli. Sfida di altissimo livello della quale la Gazzetta dello Sport offre le principali chiavi tattiche: "L’Inter in questo avvio di campionato ha dato l’impressione di poter maneggiare tutta la sua ampia materia prima, ma pure di avere momenti di distrazione, facilmente identificabili anche in supponenza, in cui Monza (primo tempo) e Cagliari (nel finale), si sono inserite, seppur senza cambiare l’esito. A livello di preoccupazione verso la Champions League, non ci sarà molto differenza. La prossima settimana Chivu sarà atteso da José Mourinho a Madrid, mentre Allegri riceverà l’Arsenal campione della Premier League. L’Inter ha nella rotazione a centrocampo uno dei suoi punti di forza, il Napoli anche contro il Como ha dimostrato di soffrire questi movimenti, non riesce a impedire la giocata in verticale, l’apertura sulla fascia, soprattutto a sinistra dove Federico Dimarco impera. All’Inter piace tenere il pallone, agli azzurri meno. I campioni d’Italia sanno entrare anche il palleggio avvolgente che poi diventa una chiamata verticale. Lautaro oscilla spesso da seconda punta, quando l’ostruzione è più evidente, i nerazzurri provano con il tiro da lontano, vedi le due reti di Hakan Calhanoglu".

Allegri ha una carta a disposizione

Secondo la Rosea, la strategia che il tecnico livornese potrebbe adottare sarebbe quella di "aspettare e ripartire, provocare l’errore e lanciare Allison Santos, il più rapido e tecnico degli esterni. Però rinchiudersi contro un’avversaria dalle molteplici risorse può trasformarsi in un disagio che alla fine si paga, quindi rispondere alla qualità con la qualità può diventare una soluzione più equilibrata. Il Napoli ha avuto ieri la brutta notizia dello stop di Scott McTominay per oltre un mese, ha però Kevin de Bruyne in crescita e Antonio Vergara smanioso di prendersi consensi, nel mese del ritorno delle nazionali. Già quando sono entrati a Genova hanno dimostrato di essere necessari. Chivu invece ha più correzioni a disposizione, il mercato lo ha arricchito".