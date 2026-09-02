Giornata di riposo ieri per l'Inter, compreso Djed Spence, che, dopo aver smaltito un piccolo affaticamento muscolare sofferto la scorsa settimana, dovrà continuare a svolgere un lavoro personalizzato per trovare la miglior condizione fisica prima di potersi aggregare totalmente agli allenamenti con i compagni di squadra che nel mentre da oggi cominceranno a preparare concretamente la partita col Napoli. Come ricorda Tuttosport, l'esterno ex Tottenham dopo il Mondiale e le successive vacanze, ha firmato il contratto con l’Inter per tornare subito nel Regno Unito per espletare le pratiche burocratiche per il permesso di lavoro in Italia e solo successivamente è iniziata davvero la sua stagione sul campo.

Spence, che lunedì aveva comunque sostenuto una parte di seduta in gruppo, con l’ausilio del programma specifico preparato per lui dallo staff interista, cercherà quindi innanzitutto di entrare il più velocemente possibile in una forma tale per poter far parte appena possibile delle rotazioni di Cristian Chivu. Anche se, presumibilmente, l'attesa dovrà prolungarsi: difficile vederlo tra i convocati per le gare contro Real Madrid e Udinese, la prima data utile per il suo ritorno in campo in Serie A potrebbe arrivare all'Olimpico il 19 settembre contro la Roma.