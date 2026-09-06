Si concludono altri due incontri valevoli per la 3ª giornata di Serie A. Sorride il Frosinone, reduce dalla seconda vittoria consecutiva a seguito del combattutissimo match casalingo vinto contro il Venezia per 3-2. Dopo aver maturato un doppio vantaggio frutto della doppietta di Raimondo, i frusinati si fanno rimontare di due reti messe a segno da Yeboah e Sagrado, salvo poi mettere a segno il gol vittoria grazie a Kvernadze. Pareggio per 1-1 invece tra Parma e Monza: a inaugurare le marcature è il monzese Robinson, il cui sigillo viene parzialmente annullato dalla rete del pareggio ducale a firma Lontani.