Momenti di altissima tensione ieri all'Olimpico al termine della partita Roma-Atalanta, vinta dai giallorossi con una rimonta nei minuti finali. Protagonisti l'AD nerazzurro Luca Percassi e il direttore sportivo giallorosso Tony D'Amico, tra l'altro ex orobico: alcuni presenti hanno parlato di una lite furibonda tra i due con parole grosse, soprattutto da parte di Percassi, mentre D'Amico, incredulo, si è diretto verso l'uscita senza reagire o replicare ma sarebbe stato seguito dal dirigente atalantino sino ai parcheggi vicino all'ingresso della tribuna Monte Mario, tanto che è servito l'intervento della sicurezza per tranquillizzare tutti.

Oggi il club capitolino ha diramato un comunicato nel quale ha stigmatizzato il comportamento di Percassi: "AS Roma esprime pieno sostegno al Direttore Sportivo Tony D’Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara contro l’Atalanta. Il Club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti di un proprio dirigente e sottolinea la correttezza dimostrata da D’Amico, che ha evitato qualsiasi reazione. AS Roma sottoporrà l’accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni".