La Roma ha iniziato la stagione con il piede giusto e l’entusiasmo intorno alla squadra di Gian Piero Gasperini cresce partita dopo partita. Il successo in rimonta contro l’Atalanta ha rafforzato la sensazione che i giallorossi possano provare a restare nelle zone altissime della classifica. Come scrive La Gazzetta dello Sport, uno dei primi segnali arriva dalla fase difensiva: un solo gol subito nelle prime tre giornate, dopo una preparazione estiva nella quale la Roma aveva incassato 13 reti in cinque amichevoli. Il lavoro di Gasperini sulle coperture e sui meccanismi senza palla sembra già aver prodotto risultati evidenti.

Gruppo rodato e più soluzioni

Un altro vantaggio è rappresentato dalla continuità. Gasperini ha trovato una squadra che conosce già molti automatismi e, nelle prime giornate, 10 degli 11 titolari appartenevano sostanzialmente alla formazione della scorsa stagione. La rosa numericamente è più corta, ma le alternative sono aumentate. Sono arrivati giocatori come Koulierakis, Balerdi, Mora, Castro, Molina e De Roon, elementi in grado di ampliare le possibilità di scelta del tecnico in vista anche degli impegni europei.

L’Olimpico spinge il sogno

A fare la differenza può essere infine il pubblico. Contro l’Atalanta erano presenti 67.279 spettatori, capaci di sostenere la squadra fino alla rimonta conclusiva. Emblematica l’immagine di Hermoso dopo il pareggio: invece di festeggiare, ha immediatamente richiamato il pubblico per spingere ancora verso la vittoria. La Roma è soltanto all’inizio del percorso, ma solidità, entusiasmo e continuità stanno trasformando il sogno Scudetto in qualcosa di sempre meno proibitivo.