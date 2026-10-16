Tanti gol e tanto spettacolo in occasione della sfida inaugurale del venerdì sera tra Frosinone e Sassuolo: a regalarsi una notte da sogno sono però i frusinati, vittoriosi per 4-2. Ad inaugurare le marcature per i padroni di casa è Calò, cui farà seguito la fulinea risposta del capitano neroverde Berardi. Da lì in avanti a salire in cattedra è l'assoluto mattatore della serata Antonio Raimondo, la cui tripletta - intervallata dall'inutile punto messo a segno da Thorstvedt - permette ai laziali di vincere una sfida cruciale e di portarsi provvisoriamente al quarto posto in classifica.