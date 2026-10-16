"La Champions è un torneo a parte, fuori scala per i nostri standard. È come correre contro vetture di Formula 1: troppo veloci, intense e imprevedibili". Cesare Prandelli, ex CT della Nazionale, sintetizza così la differenza tra le squadre italiane e quelle straniere nella più importante competizione europea per club, dalle colonne di La Repubblica.

Ossa rotte

E per quanto riguarda l'Inter la situazione è piuttosto complessa: "L’Inter è uscita con le ossa rotte dalla sconfitta con il Bruges. Ci saranno ripercussioni anche in campionato. Con Lautaro fuori, Pio Esposito avrà più responsabilità, ma il suo compito è fare gol , non deve snaturarsi per colmare l’assenza dell’argentino".