C'è un ostacolo molto alto da superare sulla strada del Monopoli, che dopodomani sarà ospite allo stadio 'Breda' dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. E' il succo del discorso pronunciato in conferenza stampa da Alberto Colombo, tecnico dei pugliesi: "L'Inter arriva da tre vittorie nelle ultime quattro partite. è una squadra giovane ma composta da giocatori di primissimo livello. Non mi sorprende che abbiano questo ruolino di marca perché hanno qualità e fisicità. La rosa dell'Inter, come le altre squadre B tipo Juve e Atalanta, ha tanti giocatori di altissimo livello. Sarà una partita complicata, ma noi dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione e la giusta cattiveria dopo la sconfitta subita nello scorso turno".