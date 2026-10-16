La Roma non subirà contraccolpi dopo la sconfitta crudele patita contro il Real Madrid, capace di rimontare tre gol in otto minuti beffando la squadra di Gian Piero Gasperini nel finale di gara. A pensarlo è Carmine Gautieri, ex giocatore dei giallorossi: "L'entusiasmo non calerà lo dico perché ho avuto la fortuna di fare parte di quell'ambiente che vive di passione. Sicuramente c'è il momento della sconfitta, ma dalla prossima partita tornerà tutto uguale", le sue parole a Tuttomercatoweb.com.

Insomma, Gautieri si aspetta una reazione immediata già domani contro il Genoa da parte dei capitolini, anche per riprendere la corsa veloce verso l'obiettivo massimo in campionato dopo il pareggio con il Como: "La Roma può vincere lo scudetto. È una delle candidate a vincere il campionato insieme all'Inter e poco dietro c'è il Napoli".