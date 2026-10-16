L’Inter si prepara alla sfida contro il Bologna con alcune novità nell’undici iniziale. Chivu ha perso Pavard per infortunio e Bisseck scenderà in campo ancora dal 1' sul centrodestra in difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, confermati con il tedesco anche Akanji e Bastoni. In porta dovrebbe essere riconfermato Pepo Martinez.

Sulle corsie esterne rimangono alcuni dubbi. A sinistra è aperto il ballottaggio tra Dimarco e Carlos Augusto, mentre sulla fascia destra Diouf è in pole position. Non è però da escludere un possibile turno di riposo, con Spence e Luis Henrique pronti a sostituirlo.

A centrocampo dovrebbe esserci Zielinski, ma resta da capire quale sarà la sua collocazione tattica. Il polacco potrebbe agire da regista oppure da mezzala, in base alle scelte di Cristian Chivu e all'eventuale impiego di Calhanoglu. Sucic può partire dal 1', in corsa anche Mkhitaryan. iIn avanti ballottaggio aperto tra Bonny e Pio Esposito per fare coppia con Thuram.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram