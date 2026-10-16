Le due vittime milanesi di Crans Montana, il Centro ustioni dell’ospedale Niguarda e poi anche Roberto Bezzi, responsabile dell’area educativa del carcere di Bollate. E ancora lo stadio San Siro e Walter Zenga. Queste sono sono alcune delle 307 candidature depositate entro il termine di ieri, 15 ottobre, a mezzogiorno dai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione per gli Ambrogini d’Oro 2026, nell’ultima cerimonia della consiliatura, che come sempre si terrà il 7 dicembre, giorno della celebrazione del santo patrono di Milano.
A metà novembre sarà convocata la Commissione composta dall’ufficio di presidenza e dai capigruppo che deciderà a chi assegnare le benemerenze. Le due candidature sono state avanzate dal capogruppo e assessore regionale Gianluca Comazzi, che a proposito dello stadio precisa: “È un simbolo storico e sportivo di Milano, che nel 2026 celebra il centenario”.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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