Viviamo insieme la vigilia di Bologna-Inter. Le parole di Chivu in conferenza, le ultime di formazione e l'infortunio di Pavard. Salgono a 4 gli indisponibili con Lautaro, Stones e Jones ai box con il francese.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.