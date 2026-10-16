L'Inter fa una cosa buona e giusta a confermare Josep Martinez in porta, malgrado l'ennesimo strafalcione di un inizio di stagione non indimenticabile nel quale è incappato contro il Brugge. Ne è convinto l'ex portiere di Milan e Genoa Simone Braglia: "Se si è fatta questa decisione all'inizio, devi continuare, pur negli errori fatti. Se facciamo il bilancio errori-parate, per me ha tenuto comunque in piedi la baracca. Io reputo che sia un buon portiere, non sono d'accordo quando si dice che non sia da Inter, perché se vediamo gli errori, dovuti a un eccesso di altruismo, non mi sembra che i compagni stessi gli diano una mano per parare e mettersi in evidenza. Oggi qualsiasi altro portiere avrebbe gli stessi problemi, anche con qualità superiori, le sue parole a TMW Radio.