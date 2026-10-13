Sono tre i giocatori che sono stati squalificati per un turno dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la sesta giornata di Serie A 2026-27: si tratta di Donyell Malen, Eljif Elmas e Lorenzo Lucchesi. Stessa sanzione, con l'aggiunta di 3mila euro di multa, per Fabio Pisacane e Luciano Spalletti, "per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine".

Nulla da segnalare, invece, in chiave Inter.