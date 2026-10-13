Sono tre i giocatori che sono stati squalificati per un turno dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la sesta giornata di Serie A 2026-27: si tratta di Donyell Malen, Eljif Elmas e Lorenzo Lucchesi. Stessa sanzione, con l'aggiunta di 3mila euro di multa, per Fabio Pisacane e Luciano Spalletti, "per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine". 

Nulla da segnalare, invece, in chiave Inter

Sezione: Il resto della A / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 15:38
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.