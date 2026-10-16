Dalle foto della seduta di questa mattina ad Appiano Gentile prima della partenza per Bologna pubblicate dall'Inter sul proprio sito ufficiale trapela una buona notizia per Cristian Chivu, specie dopo la doppia tegola degli infortuni di Lautaro Martinez e Benjamin Pavard: Curtis Jones procede verso il pieno recupero. Quest'oggi, il centrocampista ex Liverpool ha lavorato sul campo, a parte ma col pallone; segnale che il ritorno a pieno regime per l'inglese è ormai abbastanza vicino. 

Sezione: Copertina / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 17:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.