Dalle foto della seduta di questa mattina ad Appiano Gentile prima della partenza per Bologna pubblicate dall'Inter sul proprio sito ufficiale trapela una buona notizia per Cristian Chivu, specie dopo la doppia tegola degli infortuni di Lautaro Martinez e Benjamin Pavard: Curtis Jones procede verso il pieno recupero. Quest'oggi, il centrocampista ex Liverpool ha lavorato sul campo, a parte ma col pallone; segnale che il ritorno a pieno regime per l'inglese è ormai abbastanza vicino.