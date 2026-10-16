"Di Malagò non ne abbiamo neanche parlato". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, rispondendo ai cronisti che lo attendevano fuori dalla sede della Lega Serie A dopo l'Assemblea odierna. 

In seguito, il numero uno del club granata non ha espresso preoccupazione per il percorso finora disastroso delle italiane nelle prime due giornate della League Phase di Champions: "È stata una giornata un po' difficile, la Roma stava per vincere anche bene. Il percorso è lungo, c'è ancora tempo per recuperare", le sue parole. 

Sezione: News / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 16:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.