"Di Malagò non ne abbiamo neanche parlato". Così Urbano Cairo, presidente del Torino, rispondendo ai cronisti che lo attendevano fuori dalla sede della Lega Serie A dopo l'Assemblea odierna.

In seguito, il numero uno del club granata non ha espresso preoccupazione per il percorso finora disastroso delle italiane nelle prime due giornate della League Phase di Champions: "È stata una giornata un po' difficile, la Roma stava per vincere anche bene. Il percorso è lungo, c'è ancora tempo per recuperare", le sue parole.