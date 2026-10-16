La Champions League ci è ostile. Questa l'amara riflessione apparsa oggi sulle colonne del Corriere della Sera in cui si sottolinea come le quattro sconfitte delle squadre italiane alla seconda giornata della League Phase siano il risultato peggiore di sempre nella competizione. Pagine dello stesso libro in cui l'Italia non riesce a qualificarsi al Mondiale per tre edizioni consecutive.

Sconfitta scioccante

Per quanto concerne l'Inter, quella con il Brugge è probabilmente la sconfitta più scioccante. Adesso i nerazzurri, fermi a zero punti in classifica, per raggiungere la top 8 dovranno vincere cinque partite e pareggiarne una. Cristian Chivu deve capire in fretta che la Champions League non è come il campionato è la sua idea offensiva con pressing alto rischia di essere controproducente. I belgi, con quattro anni di media in meno, sono andati a nozze nelle praterie lasciate dai padroni di casa. A questo si aggiunge che il capitano Lautaro Martinez sarà fermo per infortunio per circa 40 giorni. Il quadro, insomma, non è ottimistico.