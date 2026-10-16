Il caos dei servizi aerei scoppiato quest'oggi in Italia ha visto tra le sue 'vittime' anche il Monopoli, la squadra che domani sfiderà l'Inter U23 al Breda per la decima giornata del campionato di Serie C. La squadra biancoverde non è potuta partire in aereo questa mattina a causa della cancellazione improvvisa dei tre voli diretti verso gli aeroporti lombardi di Malpensa, Linate e Orio al Serio.

I biancoverdi sono stati costretti quindi ad un repentino cambio di programma: prima il trasferimento in pullman fino a Bari, poi la prosecuzione in treno verso il capoluogo lombardo, dove i giocatori di Alberto Colombo arriveranno addirittura a mezzanotte. Una sfacchinata che potrebbe anche incidere sul rendimento in campo in vista di domani.