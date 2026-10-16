Quella di domani alle 18:00 tra Bologna e Inter è una partita segnata dalle assenze dei due leader delle due squadre, da una parte Lautaro Martinez e dall’altra Riccardo Orsolini, entrambi fermati dagli infortuni. Senza il prooprio capitano, Cristian Chivu affida le chiavi dell’attacco a Francesco Pio Esposito, in pole tra i marcatori a quota 2,25, alla pari del compagno di reparto Marcus Thuram.

I pericoli maggiori per la porta di Josep Martinez, secondo i bookie, arriveranno dai due centravanti del Bologna, Roberto Piccoli e Artem Dovbyk, entrambi in lavagna a 4,00, ma occhio anche al neerlandese Jay Enem, che si è sbloccato contro il Lecce ed è proposto a 4,50 per il bis.