Il progetto del nuovo San Siro non riguarda soltanto la costruzione dello stadio che ospiterà Inter e Milan. Una parte significativa delle risorse generate dall'operazione sarà infatti destinata alla rigenerazione del quartiere, con oltre 70 milioni di euro messi a disposizione per interventi e opere sul territorio. A confermare la cifra è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto a margine del forum sulla Rigenerazione urbana. Il primo cittadino ha anche invitato il Consiglio Comunale a iniziare a discutere della destinazione delle risorse.

Sala: "Decidete voi dove mettere quei fondi"

"Il mio invito al Consiglio Comunale è: lavorate e diteci dove ritenete che sia giusto mettere quei fondi", ha spiegato Sala parlando del futuro dell'area di San Siro. Il sindaco ha sottolineato come l'amministrazione intenda rispettare quanto approvato dal Consiglio, affidando allo stesso organo anche un ruolo nella definizione delle priorità. "Credo che quello che il Consiglio possa e forse debba cominciare a fare già in questo mandato è lavorare sulla destinazione", ha aggiunto Sala.

Attesa per il progetto definitivo

Il confronto arriva mentre cresce l'attesa per la presentazione del progetto definitivo da parte di Inter e Milan, prevista entro la fine del mese. L'intera operazione avrà un valore stimato di 2,3 miliardi di euro. La cifra comprende la costruzione del nuovo impianto e l'abbattimento dell'attuale stadio, ma anche l'acquisto dell'area, il comparto immobiliare, le opere di urbanizzazione, gli interventi sulla viabilità, le bonifiche, gli oneri finanziari e gli altri costi accessori. Il progetto, quindi, punta a trasformare non soltanto lo stadio, ma l'intera area circostante, con una parte delle risorse destinata direttamente alla rigenerazione del quartiere San Siro.