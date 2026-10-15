Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 4-0 del Milan sul campo del Salisburgo in Europa League, Ruben Amorim ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando alcuni aspetti da migliorare nonostante il risultato positivo. "In altre partite abbiamo avuto più controllo. Oggi abbiamo messo tanta densità in area, ma abbiamo avuto partite migliori, anche se si guarda sempre solo il risultato. Abbiamo tante cose da migliorare, ma comunque è una bella serata e ci portiamo a casa questa serata", ha dichiarato l'allenatore rossonero.

Amorim ha poi dedicato un passaggio a Cissé, protagonista della serata, sottolineandone le qualità e i margini di crescita: "Non mi deve nulla, merita lo spazio che ha per quello che sta facendo, è esplosivo. Può migliorare a livello fisico e non solo, ma stasera tutti i complimenti vanno a lui".

La gestione dei giovani e il turnover

Il tecnico ha riconosciuto che la squadra ha corso qualche rischio, evidenziando come in altre occasioni il Milan abbia mostrato una maggiore compattezza. Amorim ha però ribadito la propria fiducia nei giovani e l'importanza di coinvolgere tutti i componenti della rosa per affrontare al meglio le diverse competizioni. "Stasera abbiamo rischiato qualcosa, in altre occasioni siamo stati più squadra. Credo nei giovani e fanno parte di questa rosa. L'unico modo per essere competitivi in tutte le competizioni è ruotare e far giocare tutti", ha spiegato. L'allenatore ha poi aggiunto: "Se avessimo perso oggi, so già cosa si sarebbe detto. Il mio compito è fare il meglio per il Milan". La concentrazione è già rivolta al prossimo impegno contro l'Atalanta: "Credo in loro e con queste partite aumentano la fiducia in loro stessi e questo vale anche per i giovani, ma anche per calciatori come Loftus-Cheek".

Infine, un commento su Camarda, per il quale il tecnico ha indicato un aspetto su cui lavorare: "Deve migliorare in termini di esplosività, ci stiamo lavorando. Sa che ha le possibilità, dentro l'area sa già tante cose". Parole che confermano la volontà di Amorim di accompagnare la crescita dei giovani, offrendo loro spazio e opportunità per migliorare.