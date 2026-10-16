Bologna è scattata la febbre per la sfida di domani pomeriggio contro l'Inter. Una voglia che, come riporta il Corriere dello Sport, ha già portato al completamento delle due curve, con i distinti ormai vicini al tutto esaurito. Restano giusto pochi posti disponibili in tribuna, giusto duemila biglietti ancora da vendere. 

Proprio nel settore distinti, si legge ancora, si esibiranno degli sbandieratori, per colorare ulteriormente l'atmosfera. Verrà superato il record di presenze stagionali, tagliato contro la Lazio con 28.211 paganti. Un entusiasmo dato anche dalla vittoria di settimana scorsa contro il Lecce, oltre che dall'importanza dell'avversario.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 10:06
Autore: Antonio Di Chiara
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