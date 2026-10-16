Analizzando il momento dell'Inter di Cristian Chivu dagli studi di Sky Sport, Massimo Marianella invita il tecnico nerazzurro a non fare passi indietro anche dopo lo scivolone di Champions: "Io credo che Chivu debba andare avanti per la sua strada; mi piace, è una persona equilibrata. Onestamente prendere 4 gol dal Brugge, senza togliere meriti ai belgi, è grave e forse qualche campanellino deve averlo sentito prima avendo chiesto di non mettere pressione solo all'Inter. Chiaro che lo debba fare per togliere peso alla squadra ma non escludo abbia avvertito che ci fosse qualcosa che non andasse. La squadra però è forte, la fase europea è più nella mentalità che nella disposizione tattica; loro sanno di essere i più forti in Italia e devono fare un passo avanti in Champions League. Ma devono recuperare i giocatori: la colonia inglese non si è praticamente vista e Curtis Jones è importante. Poi manca Lautaro Martinez, che è tanto. A Bologna l'impegno non è impossibile, ma l'Inter deve fare risultato".

Sulla questione Josep Martinez è altrettanto chiaro: "Qui sono meno convinto sull'andare avanti con lui. Un allenatore deve proteggere i suoi uomini, specie se si tratta di un portiere. Martinez deve giocare domani poi l'Inter qualche valutazione deve farla. Credo che aver perso Yann Sommer debba essere un rimpianto, hanno sbagliato a mandarlo via. Ha fatto errori? Non esiste il portiere perfetto. Poi forse è stato giusto dare fiducia a Martinez per i segnali che aveva dato, però diventare portiere di una squadra pesante come l'Inter non è automatico. L'Inter ha meno tempo da concedere ad un portiere per farlo sbagliare senza pagare conseguenze. Perfetto Chivu per quello che ha detto, poi è giusto che vengano fatte valutazioni".