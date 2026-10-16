Domenica l'Arena Civica ospiterà Inter Women-Parma Women e a presentare la sfida, per le nerazzurre, è Clarisse Le Bihan ai microfoni di InterTV: "Abbiamo iniziato bene la stagione, ma siamo solo all'inizio e le ambizioni sono grandi. Vogliamo continuare a coltivare questo principio di difendere bene e non subire gol, possiamo ancora migliorare tanto nell'ultimo terzo di campo. Ci sono ancora tante cose su cui dobbiamo lavorare, ma credo che con questa rosa, profonda e di qualità, possiamo essere ottimisti".

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 18:04
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.