In occasione di Bologna-Inter, gara in programma domani al Dall'Ara, il club rossoblu inaugurerà un'iniziativa pensata per rendere ancora più coinvolgente per i tifosi presenti allo stadio l’attesa del fischio d'inizio, previsto per le 18. Dall’apertura dei cancelli, all’ingresso della Curva Bulgarelli, sarà, infatti, attivo un DJ set per accompagnare l’arrivo degli spettatori. Questo appuntamento si rinnoverà per tutta la stagione, diventando un momento fisso del pre-partita delle gare casalinghe della squadra di Raffaele Palladino. 

Sezione: L'avversario / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 12:56
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.