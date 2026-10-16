Manca ancora la decisione definitiva, ma Cristian Chivu sembra orientato a ripartire tra i pali da Josep Martinez in vista della trasferta prevista a Bologna domani alle 18. Secondo La Gazzetta dello Sport, la scelta è vincolata al colloquio che il tecnico avrà con i due portieri nelle prossime ore, ma "la sensazione è che il cambio possa essere rimandato a mercoledì prossimo, quando l'Inter ha bisogno di battere lo Shakhtar a San Siro per cominciare la scalata alla classifica del girone di Champions".

Ivan Provedel potrebbe quindi esordire direttamente nella massima competizione europea e poi bissare domenica 25 ottobre contro la Fiorentina, sempre secondo la rosea, ma non è nemmeno escluso che ci sia un'alternanza tra campionato e coppe. "La logica di Chivu - si legge - risponde al tentativo di preservare Martinez, che la società e l'allenatore hanno promosso titolare in estate pur sapendo dei rischi che si potevano correre nel breve periodo: soltanto se lo spagnolo ammettesse di essere poco sereno, uscirebbe di squadra già a Bologna. Improbabile".