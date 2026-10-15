Brutte notizie per l'Inter e per Cristian Chivu, nel giorno di antivigilia della gara di campionato contro il Bologna. Lautaro Martinez, infatti, è finito ai box per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Un problema fisico evidenziato dagli esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a cui il capitano nerazzurro si è sottoposto oggi. Secondo Sky Sport, il Toro darà forfait fino alla prossima sosta di novembre saltando, dunque, sette match, compreso il derby di Milano e la sfida col Como.