E' sempre più la Champions League degli attacchi più che delle difese. Lo evidenzia un dato su tutti, riportato oggi dal Corriere dello Sport: nel massimo torneo continentale sono stati segnati 147 gol in due giornate. L’anno scorso i gol dopo due giornate erano 129, due anni fa erano 114.

Ovviamente andrebbe considerato quanto di buono c'è nella fase offensiva e quanto di cattivo nella fase difensiva delle partecipanti al torneo. "In effetti in queste due giornate si sono visti attacchi fantastici e difese orribili (portieri compresi) - si legge sul quotidiano -. Basta prendere le nostre quattro per avere un’idea chiara. In due partite l’Inter (che due anni fa era ottava, aveva segnato 4 gol e subiti 0) è stata capace di segnare quattro volte e di beccare sei gol; la Roma 4 fatti e 5 subiti; il Como 6 all’attivo, 4 al passivo; il Napoli una rete realizzata e quattro incassate".