Un nuovo fronte giudiziario si apre attorno al progetto per il nuovo stadio di Milan e Inter nell’area di San Siro. Come emerge dal bilancio consolidato del club rossonero consultato da Calcio e Finanza, un cittadino milanese ha infatti promosso una causa civile che punta a ottenere la dichiarazione di nullità del contratto attraverso il quale i due club hanno acquisito lo stadio Giuseppe Meazza e le aree circostanti dal Comune di Milano. Lo scoeso 10 agosto, A. G. Orlando, in qualità di elettore del Comune di Milano, ha promosso un giudizio civile davanti al Tribunale di Milano ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 267/2000, il Testo unico degli enti locali. La disposizione disciplina la cosiddetta azione popolare, consentendo agli elettori di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune, nei casi previsti dalla legge.

Il procedimento coinvolge Stadio San Siro S.p.A., la società controllata da Milan e Inter attraverso la quale è stata perfezionata l’acquisizione dell’impianto, il Comune di Milano, gli stessi Milan e Inter e il notaio che ha curato l’operazione. L’obiettivo principale dell’iniziativa è ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita sottoscritto il 5 novembre 2025, attraverso il quale Stadio San Siro S.p.A. ha acquistato dal Comune lo stadio Giuseppe Meazza e le aree circostanti. Secondo quanto riportato nella relazione finanziaria rossonera, l’atto di citazione ha fissato la prima udienza di comparizione al 15 aprile 2027. Parallelamente, il progetto del nuovo stadio continua a seguire il proprio iter amministrativo.