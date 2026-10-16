Le prestazioni non entusiasmanti di Pepo Martinez, i cui errori cominciano a diventare troppi, stanno creando intorno al futuro del portiere spagnolo numerosi rumors. L'ultimo arriva dalla Nigeria e a riportarlo è Il Messaggero Veneto: l'Inter starebbe pensando al 27enne Maduka Okoye per la prossima stagione. L'Udinese dal canto suo valuta l'estremo difensore 20 milioni, cifra alta che potrebbe rendere più difficile una trattativa con i nerazzurri. Al momento non ci sono comunque offerte ufficiali e ogni discorso sarebbe comunque rinviato alla riapertura del mercato a gennaio.

Qualora ci fosse una cessione, in casa friulana il sostituto di Okoye ci sarebbe già ed è Bartosz Mrozek, classe 1999, polacco, arrivato la scorsa estate dal Lech Poznan.