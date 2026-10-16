Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha premiato oggi a Palazzo Lombardia i ragazzi dell’istituto Sant’Elia di Cantù (Como), che hanno trionfato nell’edizione 2026 della Alpha League in finale contro il Liceo Galileo Ferraris di Torino, rappresentando i colori del Como 1907. Alla premiazione sono intervenuti Ezio Simonelli, presidente Lega Calcio, e Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter. L’Alpha League 2027, torneo nazionale di calcio a 11 dedicato alle scuole superiori italiane, è ai blocchi di partenza per la sua seconda edizione. Il torneo è promosso da Lega Serie A in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI).

Ha preso la parola anche lo stesso Marotta: "La passione è l’elemento con cui occorre confrontarsi ogni giorno. Sia che diventerete bravi giocatori o semplici dilettanti, nello sport è fondamentale insistere. Ed è la perseveranza l’altro fattore importante, se cadi devi saperti rialzare. In uno sport di squadra ti abitui a vincere insieme, ma anche a soffrire insieme quando perdi una partita. Come diceva Nelson Mandela, non si perde mai: o vinci o impari. Ogni sconfitta porta un’analisi precisa: si può migliorare, diventando campioni nella vita, oltre che nello sport, palestra di vita. Giocate, divertitevi, con la massima motivazione”.