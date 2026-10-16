Lo scorso 9 e 10 ottobre, Milano ha ospitato la Winners Cup 2026, l’evento organizzato da FC Internazionale Milano insieme a CSI Milano, FIAGOP, AIEOP, Networks of Expertise (NoEs) on cancer e con il sostegno di Fondazione Bianca Garavaglia e Regione Lombardia. A contendersi il trofeo in un torneo di calcio a 7 sono state 16 squadre composte da ragazzi e ragazze tra i 15 e i 21 anni in cura o in follow-up oncologico, provenienti dai principali centri italiani ed europei. Ma la Winners Cup è molto più di una manifestazione sportiva: giunta alla settima edizione, rappresenta un unicum a livello internazionale capace di unire sport di base, grande calcio professionistico ed eccellenza clinica per trasformare il campo in un laboratorio di umanità, condivisione, riscatto e di advocacy per i diritti dei pazienti.

"Sono eventi fondamentali per l'inclusione, per trovare la forza di volontà di andare avanti col sorriso. Arriva un bel messaggio perché dicono 'noi vogliamo vivere ancora'", ha spiegato Danilo D'Ambrosio a Sky Sport. "L'importante è non stare soli perché chi ha contratto certe malattie non deve vergognarsi e stare in gruppo. Come Inter stiamo attenti all’ambito sociale, fa piacere vederci vicini a loro. Lo sport dà gioia, è bello vedere squadre che vengono dall'estero", ha aggiunto Francesco Toldo.