Brutte notizie per l’Inter e per Cristian Chivu alla vigilia di Bologna-Inter. Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra.

Per il difensore francese si prevede uno stop di almeno 20 giorni. Un’assenza che costringerà lo staff tecnico nerazzurro a valutare le alternative a disposizione per le prossime gare, in attesa del recupero del giocatore. In difesa Chivu deve già fare a meno di Stones. Ai box anche Jones e Lautaro.