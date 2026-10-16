Intercettato dai giornalisti in Regione Lombardia, il presidente Beppe Marotta si è detto ottimista nonostante la sconfitta rimediata dall'Inter in Champions League e ha commentato l'infortunio di Lautaro, senza sbilanciarsi più di tanto. Ecco le sue parole:

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 16:29
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.