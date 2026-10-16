Alla vigilia di Bologna-Inter, Il Resto del Carlino suona l'allarme statistico in casa rossoblu: 10 sconfitte e 5 pareggi (26 gol subiti e 10 realizzati) nelle ultime 15 gare interne di una squadra che al Dall’Ara non sa più vincere da qua-si un anno: praticamente un girone da retrocessione per un Bologna che rischia di dilapidare il patrimonio di entusiasmo e fiducia che si è costruito negli anni precedenti.

Lontano parente

Se il Bologna vuole rilanciarsi è tra le mura amiche che deve cambiare passo: più facile a dirsi che a farsi, visto che domani alle 18 arriva l’Inter campione d’Italia in carica, che seppur ferita dal k.o. di Champions con il Brugge e priva dell’infortunato Lautaro resta una corazzata specie per un Bologna che pare lontano parente di quello che all’Inter è costata un paio di scudetti tra la papera di Ionut Radu e la sforbiciata di Riccardo Orsolini. Contro i nerazzurri sono attesi più di 30 mila spettatori con circa 1.500 biglietti mancanti al tutto esaurito. Il pubblico insomma farà la sua parte, sperando che anche i giocatori la facciano.