In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, FC Internazionale Milano rinnova il proprio impegno a favore della comunità e delle persone in situazione di fragilità, attraverso un’iniziativa realizzata insieme a Opera San Francesco per i Poveri e ZeroPerCento, realtà da tempo al fianco del Club.

Un giorno al fianco dei poveri

Mercoledì 14 ottobre, alcuni ragazzi e ragazze del Settore Giovanile nerazzurro, insieme a dipendenti del Club e alle Legend Francesco Toldo e Julio Cruz, dopo essere stati accolti da Fra Marcello Longhi, direttore di Opera San Francesco, hanno preso parte a un servizio di volontariato presso la Mensa di OSF. I partecipanti hanno affiancato i volontari nelle attività quotidiane, contribuendo all’accoglienza degli ospiti e alla distribuzione dei pasti. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per conoscere da vicino il lavoro svolto ogni giorno da Opera San Francesco e il valore di un servizio essenziale rivolto a migliaia di persone che vivono in condizioni di povertà e difficoltà.

Collaborazione da aprile

La giornata di volontariato si inserisce in una collaborazione più ampia e continuativa tra Inter, Opera San Francesco e ZeroPerCento, che dalla scorsa primavera si concretizza anche attraverso una donazione regolare di alimenti freschi. A partire dalla fine di aprile, il Club destina infatti alle Mense di Opera San Francesco 30 chilogrammi di frutta al giorno, forniti e consegnati da ZeroPerCento. La cooperativa sociale, dalla quale Inter si rifornisce abitualmente, promuove un modello fondato sulla sostenibilità e sull’inclusione lavorativa, offrendo opportunità professionali anche a persone con disabilità.