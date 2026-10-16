Weekend ricco di impegni per le rappresentative giovanili dell'Inter, sia maschili sia femminili. Di seguito il programma pubblicato dal club nerazzurro sul proprio sito:

UNDER 20 Sabato 17 ottobre, ore 13:00 - Campionato, 7ª giornata: Lazio-Inter - Centro Sportivo Francesca Gianni, Roma.

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 17 ottobre, ore 17:30 - Campionato, 7ª giornata: Inter-Genoa - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 18 Domenica 18 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 7ª giornata: Inter-Hellas Verona - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 17 Sabato 17 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 6ª giornata: Inter-LR Vicenza - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 18 ottobre, ore 12:00 - Campionato, 4ª giornata: Como 1907-Inter - Centro Sportivo Eracle Casnate, Casnate con Bernate (CO).

UNDER 16 Domenica 18 ottobre, ore 13:00 - Campionato, 6ª giornata: Atalanta-Inter - Centro Sportivo Bortolotti, Ciserano (BG).

UNDER 15 Domenica 18 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 6ª giornata: Atalanta-Inter - Centro Sportivo Bortolotti, Ciserano (BG).

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 18 ottobre, ore 14:30 - Campionato, 4ª giornata: Como 1907-Inter - Centro Sportivo Eracle Casnate, Casnate con Bernate (CO).

Sezione: Giovanili / Data: Ven 16 ottobre 2026 alle 13:51
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.